«По Достоевскому»: МИД Великобритании в деле о Скрипале сравнил Россию с Раскольниковым

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон сравнил Россию с персонажем из произведения Достоевского «Преступление и наказание». По словам Джонсона, Россия сейчас выглядит как Раскольников, и все знают, что она «преступник» и ждут, сознается ли она в этом сама.

Как стало известно, пасхальный банкет мэра района Сити в Лондоне не обошелся без комментариев по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочери. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон, посетивший мероприятие, высказался о происшествии со сравнительным анализом.

Как указал Джонсон, ситуация в деле о Скрипале похожа на роман Достоевского «Преступление и наказание». В роли Радиона Раскольникова глава британского МИД представил Россию. Джонсон утверждает, что как и в романе классика, все уже знают, кто является преступником, но неизвестно, признается ли он самостоятельно или же все-таки настигнет правосудие закона.

Помимо этого, Борис Джонсон отметил все страны, которые выдворили российских послов. Такой шаг глава британского МИД назвал проявлением солидарности и отметил эти поступки словами благодарности.