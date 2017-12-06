Путин заявил об отказе участия России в гонке вооружений‍

Владимир Путин выразил свою позицию касательно гонки вооружений и участия в ней России. По мнению главы государства, никакой необходимости для федерации в этом нет.

Новоизбранный президент России Владимир Путин во время своего выступления отметил, что Москва не намерена принимать участие в гонке вооружений. Несмотря на то, что обороноспособность государства отмечена как приоритетное направление во внутренней политике Российской Федерации, гонка вооружений не соответствует ближайшим целям страны.

Об этом Владимир Путин объявил сегодня на встрече с кандидатами в президента России. Российский лидер предпочел конструктивные отношения бессмысленной конкуренции в качестве гонки вооружений.

Стоит напомнить, 19 марта Путин рассказал о приоритетных направлениях политики России. Президент отметил, что особенно тщательного внимания заслуживает экономика.