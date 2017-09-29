Политик Алексей Навальный прибегает к труду несовершеннолетних

Штаб Алексея Навального усиленно работает над организацией забастовки избирателей. Пользователи Сети с удивлением отметили, что политик использует труд несовершеннолетних в этом деле.

Оппозиционер Алексей Навальный призывает жителей России не участвовать на выборах, которые пройдут 18 марта 2018 года. На своей странице в Instagram политик опубликовал фотографию с рабочим процессом. На снимке Алексей и его дочь Дарья, которая не достигла совершеннолетия. Сам Навальный отметил, что несколько дней подряд она приходит, чтобы работать вместе с отцом.

Подписчики Алексея прокомментировали публикацию, отметив, что прекрасно, когда дети разделяют взгляды и интересы родителей. Однако они отметили, что Дарья школьница и несовершеннолетняя, а использование детского труда на территории Российской Федерации незаконно. Поклонников политика интересует ряд других вопросов. Они подмечают, что в кадре с Алексеем часто фигурируют дети, и, возможно, что его дочь не единственный ребенок, который работает с Навальным.