Борис Джонсон: отравление Скрипаля призвано запугать перебежчиков из России

Российские власти отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля нервно-паралитическим ядом с целью запугать вероятных перебежчиков. Так заявил 15 марта глава британского МИД Борис Джонсон.

Во время выступления на радио BBC глава дипломатической службы рассуждал о причинах использования опасного вещества. По его мнению, правительство России желает донести своеобразную угрозу до потенциальных предателей. Теперь госслужащие, замышляющие сбежать с важной информацией за границу, будут опасаться неизбежной мести родины.

Борис Джонсон отметил парадоксальное поведение российских политиков. По его наблюдениям, они с одной стороны пытаются отрицать свою причастность к инциденту, а с другой - "кичиться этим".