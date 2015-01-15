В Россию синтетические наркотики поставляют из ЕС

Замглавы ГУ МВД по контролю за оборотом наркотиков Кирилл Смуров утверждает, что огромная доля синтетических веществ попадает в Россию из стран Европейского союза. Эти каналы не меняются уже долгие годы.

Чиновник утверждает, что государства-члены Евросоюза давно заняли весомые позиции в наркотическом рынке мира, как изготовители "синтетики". Кроме того, они являются поставщиками гашиша и кокаина. Последний попадает в Европу из Южной Америки, а затем незаконными путями транспортируется в Российскую Федерацию. В докладе местной полиции отмечено, что европейские контрабандисты благодаря кокаину и героину получают годовую прибыль в размере до 24 миллионов рублей на группировку.

По словам Кирилла Смурова, подавляющая доля героина и опиатов попадает к российским потребителям из Афганистана. Крупный транзит также налажен через Таджикистан, Казахстан и Киргизию. А вот гашиш россияне получают, помимо азиатских стран, из Северной Африки.