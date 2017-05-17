«Думать не вредно»: Путин поделился мыслями о преемнике

Президент России Владимир Путин рассказал, что еще с 2000 года он стал думать о преемнике. «Думать не вредно», заявил Путин, отметив, что его мнение все равно останется субъективным, так как выбор остается за гражданами России.

По словам Путина, он уже давно подумывал о преемнике, но искать такого человека он не стал. Как отметил сам президент, «думать не вредно». Такими словами он подвел к своим рассуждениям о том, что его выбор не станет решающим.

Даже если ему кто-то симпатизирует или нет, сообщает Путин, будут выборы. На них придут кандидаты, независимо от того, как к ним относится Путин. А выбор президента, сообщает политик, остается за гражданами России.

Такими словами он отметил, что не имеет преемников, хоть и думал о таком варианте еще с 2000 года. Своими размышлениями Путин поделился во время своего интервью с NBC.