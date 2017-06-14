Посольство России в США обвинениями поздравило женщин Госдепа с 8 Марта‍

В Facebook появилось сообщение посольства России в США, где оно поздравляло женщин Госдепартамента с международным праздником 8 Марта, и тут же прозвучали слова обвинений в адрес ведомства, которое распространяет ложные новости о России.

Около трех часов назад в профиле социальной сети Facebook посольства России в США появилось поздравление для женщин Госдепартамента с международным праздником 8 Марта. Выглядит оно немного необычно, так как вместо того, чтобы обратить внимание на положительные стороны прекрасного пола, сотрудники посольства решили напомнить Соединенным Штатам, сколько лжи те в последнее время вылили в сторону России.

Так, среди прочего было упомянуто заявление представителя Госдепа Хезер Науэрт, в котором она рассказала, что никакого запроса на встречу Лаврова и Тиллерсона они не получали, в то время как он был направлен шесть суток назад. Также он отметил, что США обвиняет РФ в угнетении населения Восточной Гуты, что также является ложью.