Эксперт Марголин выразил мнение по факту ухода Грудинина с теледебатов

В рамках проходивших 1 марта кандидатов в президенты РФ студию скандально покинул Павел Грудинин. По мнению проректора РАНХиГС Андрея Марголина, тем самым, кандидат от КПРФ расписался в несостоятельности как публичного политика. Об этом рассказала «Газета.ру».

Эксперт сообщил, что еще во время презентации программы Грудинина стало ясно, что она основана на хорошо всем известным популистских методах. Ответов в этой программе на вопросы о том, как получать финансирование, или, какие статьи расходов нужно сократить, попросту нет. По сути, эти инициативы весьма опасны, ведь аргументация и фактура в них отсутствуют.

Андрей Марголин также подчеркнул, что в программе Грудинина, по сути, предлагается дважды потерять на конвертации, что может лишить Россию «подушки безопасности». Естественно, что при таком положении дел развивать сферы, на которых акцентировал внимание кандидат, не получится. Тем более, что он даже эти цели сформулировал абстрактно.