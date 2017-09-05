Журналисты из США вступились за российских коллег после нападок Госдепартамента

Накануне представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт провела брифинг, в ходе которого выразила свое негативное отношение к российским журналистам, утверждая, что они работают на правительство, однако за них вступились коллеги-американцы.

Отечественные СМИ сообщают о ситуации, которая накануне произошла на брифинге с сотрудницей Госдепартамента США Хезер Науэрт. Согласно информации, которую они предоставляют, после одного вопроса, который исходил от российского журналиста, официальный представитель ведомства открыто выразила свое нежелание отвечать на его вопросы и аргументировала это тем, что крупные российские информационные агентства работают на правительство.

Науэрт заявила, что на видео, которое было предоставлено президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, было показано, как новейшая российская боевая техника атакует США. На это российский журналист возразил, что на самом деле такого не было, однако его перебили словами: «Вы тоже из России? Сказано достаточно». После этого американские коллеги стали заступаться за него и требовать, чтобы на поставленный вопрос ответили, ведь его задал не чиновник из России.