Собчак плеснула в Жириновского водой на дебатах из-за оскорбления

Телеведущая Ксения Собчак во время прошедших дебатов не выдержала оскорблений и облила водой из стакана главу ЛДПР Владимира Жириновского. Жириновский взорвался и потребовал выгнать Собчак с дебатов обратно на "Дом-2" и посоветовал больше не регистрировать на выборы кандидатов с улицы.

Когда выступал один из кандидатов, Владимир Жириновский перебил его и принялся обзывать, на что Ксения Собчак посоветовала лидеру ЛДПР не нервничать, ведь такие истерики крайне опасны в его возрасте. В ответ на заботу телеведущей, политик назвал ее "дурой" и "отвратительной бабой", отметив, что ей следует вернуться на "Дом-2".

Собчак заметила, что даже на телестройке люди ведут себя куда приличнее Жириновского, что еще больше разозлило лидера фракции. Он стал кидать оскорбления в адрес телеведущей, при этом не стесняясь в выражениях, используя нецензурную брань. Не став терпеть происходящее, Собчак плеснула в Жириновского водой, ответив на его возмущения, что пользуется методами политика.

Ведущий на дебатах пригрозил, что ему придется вывести Жириновского из студии, однако этого не потребовалось, так как лидер ЛДПР вскоре успокоился и замолчал.