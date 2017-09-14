Евросоюз утвердил продление санкций против России

Источник из Совета Евросоюза сообщил, что послы 28 стран ЕС согласовали решение о продление санкций против граждан России и компаний, которые обвиняются в подрыве целостности Украины. Ограничительные меры продлят на 6 месяцев.

По словам источника, санкции и решение по их продлению будут утверждены 12 марта. Тогда будет проходить Совет ЕС, где его члены обсудят дальнейшее развитие событий с вводом ограничений против России.

Санкции будут касаться отдельных россиян и компаний России. Лиц из списка в Евросоюзе обвинили в том, что они подрывали территориальную целостность и суверенитет Украины.

Уточняется, что продление санкций еще не утвердили. Решение по ограничительным мерам будет принято и внесено в Официальный журнал 12 марта. Лишь после этого действие санкций будет продлено еще на 6 месяцев.

Ранее посол Евросоюза в РФ сообщал о том, что сейчас позиция отношений между Россией и ЕС находится на самом низком уровне с момента конца холодной войны. Также он сообщал, что в ближайшее время против России новых санкций вводиться не будет.