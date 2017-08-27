Польша подтвердила частичную вину евреев в холокосте

Глава канцелярии польского премьер-министра Михаил Дворчик подтвердили, что евреи частично виноваты в холокосте периода Второй мировой войны. Такое высказывание прозвучало 19 февраля на Польском телевидении.

Двумя днями ранее сам премьер-министр Матеуш Моравецкий в беседе с журналистами на Мюхенской конференции сказал, что некоторые представители еврейской национальности в некоторых случаях помогали нацистам. СМИ поинтересовались у него, будут ли по новому законодательству наказывать за рассказы о коллаборационистах. Чиновник сообщил, что после вступления проекта в силу слова о виновниках холокоста среди разных народов не будет считаться уголовным преступлением. Эти слова послужили поводом для эскалации конфликта с Израилем. Вскоре с Матеушем Моравецким связался по телефону его израильский коллега Биньямин Нетаньяху, который выразил своё возмущение.

Объясняя позицию своего руководителя, Михаил Дворчик сослался на исторические факты. Он подчеркнул, что участие в холокосте различных национальностей, в том числе, самих евреев, является "болезненной правдой". По словам Михаила Дворчика, свидетельства таких фактов встречаются в научных исследованиях историков из Польши, Израиля и других стран.