Владелец Forbes Федотов подтвердил свое финансирование кампании Собчак

Президент группы ACMG, владеющей правами на издание Forbes в России, Александр Федотов подтвердил, что спонсирует предвыборную кампанию Ксении Собчак. Об этом написали в журнале Forbes.

Александр Федотов рассказал, что знает кандидата в президенты в течение многих лет, ведь она занимает должность главного редактора российского L'Officiel, которое тоже издает ACMG. Он характеризирует Ксению Собчак, как смелую, молодую, дерзкую, умную и яркую. Предприниматель считает, что подобный политик нового типа сможет пробиться в России.

По словам Александра Федотова, журналистка поведала ему о желании баллотироваться на пост президента в августе и попросила поддержать её деятельность финансово. Теперь, после успешного сбора необходимых избирательских подписей, он может публично заявить о том, что является одним из спонсоров.