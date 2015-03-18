ДНР и ЛНР заключили договор об организации единого таможенного пространства

31 января правители самопровозглашенных ДНР и ЛНР заключили официальный договор об организации единого таможенного пространства. Так объявили в пресс-службе правительства ДНР.

Подписи под протоколом оставили руководитель ДНР Александр Захарченко, а также исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. В документе прописаны намерения уплотнить сотрудничество в сфере экономики.

Там прописано также соглашение между госпредприятиеми, управляющими железной дорогой в республиках. В его рамках предприятия намерены сотрудничать в процессе перевозок грузов и пассажиров по железнопутям в пределах административных формирований.

По мнению Александра Захарченко, договоренности станут началом нового этапа в развитии отношений. Леонид Пасечник добавил, что они также позволят избежать различных политических спекуляций и смогу гарантировать стабильность экономики.