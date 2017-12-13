Сергей Собянин поделился планами по переработке мусора Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах столичных властей в отношении мусороперерабатывающих заводов. Как сообщает НТВ, мэр подчеркнул, что проблема рекультивации полигонов в Московской области – это общая проблема властей столицы и региона, и уже есть договоренности о совместных действиях в этом плане. Также он проинформировал, что есть договоренности с корпорацией Ростех, чья компания РТ-Инвест займется строительством новейших заводов по утилизации мусора в Московской области. Они начнут работать в течении 3-4 лет.

Четыре комплекса, построенных по японско-швейцарской технологии, будут производить энергию за счет отходов, на ней работать, а излишки поставлять потребителям.

Соответственно, как подчеркнул градоначальник, весь инвестиционный цикл можно выстроить с точки зрения окупаемости данного проекта. Значительная часть московского мусора будет перерабатываться именно на этих заводах, но к мусору нужно будет поменять подход: разработать процесс, начиная от раздельного сбора, сортировки и вторичной переработки, заканчивая утилизацией того, что в переработку не идет. Напомним, Москва ежегодно поставляет 11 млн тонн отходов, из них пока только десятая часть попадает во вторсырье. Остальное вывозится на полигоны.