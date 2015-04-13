В соцсетях был высмеян Навальный за фейк с "кремлевским докладом"

Знаменитый российский оппозиционер Алексей Навальный вновь оказался жертвой беспощадной критики со стороны пользователей соцсетей. На этот раз политик был высмеян за липовый «кремлевский доклад». Навальный выложил в Twitter сообщение, а спустя время приложил к нему скриншот, который его опровергает.

Оппозиционер написал, что «кремлевский доклад» пришелся ему по душе. Как считает Навальный, данный документ признает всех личностей перечисленных в списке, «жуликами». Но как заметили пользователи, на скриншоте документа, который был приложен к сообщению, большими буквами было напечатано, что это перечень главных полит. Фигур Российской Федерации, а также работников администрации президента. Напомним, что ранее СМИ заявляли об аресте нескольких сторонников Навального были на десять суток по статье о неповиновении сотрудникам полиции, после акций в Москве.