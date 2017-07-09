В парламент Бельгии внесли резолюцию об отмене антироссийских санкций

В Бельгии в парламент внесли резолюцию об отмене санкций Евросоюза против России. Об этом сообщил один из авторов документа – депутат из партии «Фламандский интерес» Филип Девинтер.

Как стало известно из местных СМИ, которые привели слова бельгийского депутата, проблема антироссийских санкций может сдвинуться с нынешней ситуации. Лидер партии «Фламандский интерес» Филип Девинтер сообщил о том, что бельгийский парламент внес резолюцию, рассматривающую вопрос об уходе от санкций против России.

На 30 января в Москве, помимо этого, запланирована встреча премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Бельгийский политик встретится с российским, о теме их встречи пока не сообщается.

Как уже сообщалось, в декабре 2017 года премьер-министр Бельгии выступил с заявлением о том, что несмотря на сложившуюся ситуацию с санкциями против России, Евросоюз нуждается в налаживании отношений в сфере политики и экономики. По мнению политика, ЕС и Россия имеют темы для обсуждений, даже с учетом санкций.