Песков назвал Путина лидером политического олимпа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин является абсолютным лидером политического олимпа. По его словам, в настоящий момент никто не может составить конкуренцию Путину.

Во время беседы с журналистами Дмитрий Песков заявил о том, что популярность Владимира Путина выходит далеко за пределы России. Он отметил, что сейчас вряд ли кто-то может поспорить с тем, что Путин является абсолютным лидером общественного мнения, а также абсолютным лидером политического олимпа. По его словам, на данном этапе с Путиным вряд ли кто-то сможет серьезно конкурировать.

Также Песков отметил, что президент России уже неоднократно подтверждал свое лидерство и до сих пор продолжает это делать. Таким образом он ответил на вопрос, смогут ли протестные акции, которые состоялись 28 января, что-либо сказать о популярности Путина.