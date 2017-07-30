Саакашвили о своем правлении: Ростовская область попросится в состав Украины

Экс-лидер Грузии и бывший глава Одесщины Михаил Саакашвили рассказал, что вскоре Ростовская область сама попросится, чтобы ее приняли в состав Украины, однако, по его мнению, это произойдет только если его изберут в президенты. Также он рассказал, что думает о ситуации с ЛНР и ДНР.

Михаил Саакашвили рассказал, какой будет жизнь в Украине, если он будет избран как ее президент. Выступая перед своими приверженцами, он подчеркнул, что в Украине все бы наладилось, только будь он у власти. По его мнению, решилась бы даже проблема с военным конфликтом, который до сих пор происходит между Незалежной и самопровозглашенными республиками. Он пообещал, что произвел бы большие кадровые перестановки в правительстве, допустив бы туда только хороших и интеллигентных людей. Он считает, что это бы заметили ЛНР и ДНР, и тогда бы они сами захотели вернуться в состав страны, и даже Ростовская область попросилась бы следом.

Саакашвили считает, что виной всем проблемам нестабильное положение, которое продолжается в государстве, лидером которой он стремится стать. В то же время он полностью уверен в своих силах, поэтому обещает произвести глобальные изменения в самых разных областях, в том числе в области здравоохранения, обучения и обороны.