Госдума одобрила 5-миллионный штраф за нарушение закона о СМИ-иноагентах

24 января депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект, предусматривающий взыскание до 5 миллионов штрафа за нарушение закона о СМИ-иноагентах. за невыполнение закона к ответственности будут притягиваться само средство информации, его учредительные лица, сработники и представители.

Как стало известно, за невыполнение требований закона о СМИ, которых власти признали иноагентными, теперь предусмотрено как наказание для граждан, так и должностных лиц. Самое большое взыскание будет накладываться на юридическое лицо.

За неоднократные нарушения закона на граждан будет накладываться штраф в 100 000 рублей. Для должностного лица такое взыскание достигнет 200 000 рублей. А вот юридическое лицо такого СМИ будет обязано заплатить 5 миллионов рублей.

Как отметили депутаты, к ответственности будут привлекаться: само СМИ, его учредители, сотрудники и представители. Таким законом власти России намерены обязать СМИ-иноагентов выполнять нормы и требования, установленные ранее.