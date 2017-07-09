Пентагон объявил Россию, Китай, Иран и КНДР конкурентами США

Пентагон объявил Россию, Китай, Иран и КНДР основными конкурентами США. Такую позицию ведомство отразило в документе о военной стратегии, обнародованном 19 января.

Авторы утверждают, что терроризм в роли главной угрозой национальной безопасности Штатов сменился международным стратегической конкуренцией. Среди стран, препятствующих превосходству американской нации, первым называют Китай. По мнению составителей документа, китайцы используют тактику хищной экономики, которую развивают посредством угроз соседним державам и милитаризации моря у южных берегов.

Следующая в списке - Российская Федерация, которая нарушила целостность границ соседних стран и требует права вето в политике соседей относительно экономических, дипломатических вопросов и безопасности. При этом Россия отрицает свою причастность во вмешательстве в решения пограничных государств.

Северная Корея продолжает прибегать к политически безрассудным действия. В этом власти КНДР игнорируют наложенные санкции и недовольство ООН. Иран же движется путем насилия и угрожает стабильности всего ближневосточного региона.