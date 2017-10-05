Депутаты Верховной Рады внесли постановление об отмене закона о реинтеграции Донбасса

Депутаты Верховной Рады от фракции "Оппозиционный блок" внесли постановление об отмене законопроекта о реинтеграции Донбасса. Такой документ опубликован на официальном сайте украинского парламента 19 января.

По установленному законом порядку, спикер не имеет права отправить закон на подпись президенту, пока парламентарии не рассмотрят внесеннное постановление. Однако Верховная Рада уже завершила свою работу и парламентарии покинули её стены, уйдя на отдых до 6 февраля.

До этого, согласно прогнозам спикера Андрея Парубия, после небольшой доработки проект должен был быть подписан через три дня. А после этого - лечь на стол Петра Порошенко. Среди основных позиций - официальное признание Российской Федерации агрессором.