Песков ответил на предложение Трампа перенести переговоры по Донбассу из Минска

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на предложение главы США Дональда Трампа перенести переговоры по Донбассу из Минска. Он отметил, что место переговоров не имеет значения, более важную роль играет приверженность сторон урегулированию конфликта.

Во время брифинга Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал предложение Трампа о переносе переговоров по Донбассу из Минска. Он отметил, что в данному случае место переговоров совершенно не имеет значения, более важную роль играет приверженность сторон к скорейшему урегулированию конфликта.

Также Песков отметил безальтернативность нормандского формата. Он напомнил, что сторонами конфликта в Донбассе являются именно Луганск, Донецк и Киев, а под Минскими договоренностями стоит личная подпись президента Украины Петра Порошенко.

Журналисты также захотели выяснить, готова ли Россия будет понести ответственность за то, что происходит в ДНР и ЛНР. Песков отметил, что такого не будет, ведь Россия не согласна с постановкой такого вопроса, это противоречит букве и духу Минских договоренностей.