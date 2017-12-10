Порошенко указал на желание России уничтожить Украину

На приеме иностранных послов президент Украины Петр Порошенко высказался о том, что сейчас остро стоит необходимость дать жесткий отпор действиям России, как страны-агрессора. По словам Порошенко, России нельзя верить, в каком бы режиме не жило это государство.

Петр Порошенко указал, что в сложившейся ситуации между Россией и Украиной необходимо дать жесткий отпор Кремлю. По словам президента Украины, России нельзя доверять, даже если и сейчас эта страна демонстрирует попытки разрешить конфликт мирным путем.

По словам Порошенко, демократические ценности, которые сейчас поставлены под угрозу, не могут быть предметом для торга или компромиссного решения. Также он отметил, что все попытки России предпринять мирные решения по ситуации лишь приведут к тому, что Кремль увеличит свою агрессию.

Порошенко обратился к диппредставителям, посетившим мероприятие, и указал, что сейчас всем им необходимо сплотиться в борьбе против действий России. Также он указал на то, что все действия Кремля по своей цели направлены на уничтожение Украины.