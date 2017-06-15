Пушков рассказал о истинном назначении антироссийских санкций

Новые санкции США по отношению к Российской Федерации добавят отношениям двух стран непоправимый ущерб. Такую точку зрения вынес председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

С его слов, подобными действиями США намерены перейти политики длительной осады. Как написал политик на своей страничке в Twitter, какие бы заявления не делал Хантсман, истинная цель новых санкций по отношению к России - это придать отношениям двух государств необратимый характер. Первые спешные действия предыдущего президента США намерены перевести в политику длительной осады.

Напомним, что немного ранее посол США в Российской Федерации Джон Хантсман заявил о дате «презентации» антироссийского отчета - 29 января. Одновременно стараясь убедить корреспондентов в том, что Вашингтон не перестает забывать о развитии отношений с Москвой.

А когда задали вопрос, сколько новых граждан РФ могут попасть в станционный список, на это политик ответил, что об этом еще слишком рано размышлять.