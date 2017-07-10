В Украине назвали фейком обязательство Порошенко не вредить России

В Украине назвали фейком обязательство президента Петра Порошенко не вредить России. Накануне были распространены поддельные документы в некоторых СМИ.

Администрация украинской власти сообщила, что действующий президент страны не имеет никакого отношения к распространенным накануне «документам» от одной грузинской телекомпании. Об этом говорится в специальном обращении к народу и СМИ.

В представительстве Петра Порошенко заявили, что обнародованные бумаги на имя Петра Порошенко, в которых он указывает, что не будет действовать во вред России, является низкопробным фейком, не заслуживающего внимания общественности.

Напомним, что чуть ранее выпустил в своей телевизионный эфир грузинский канал «Рустави-2» так называемое обращение от лица Петра Порошенко. Сообщалось, что документ был написан 11 лет назад после того, когда ему было отказано во въезде на территорию Российской Федерации. На тот момент депутат Верховной Рады якобы написал текст обязательства о невмешательстве в дела РФ под гнетом сотрудников ФСБ.