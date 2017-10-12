ЛДПР намерены внести блины и пельмени в список Юнеско

В думской фракции ЛДПР намерены предложить ЮНЕСКО внести всеми любимые пельмени и блины в список нематериального наследия.

Блины и пельмени являются одними из любимых русских продуктов. Их готовят в домах по всей России и не только. Это одни из главных продуктов, которые обязаны пройти сквозь века, рассказал Кудрюмов СМИ. Отметим, что депутат подтвердил намерения фракции ЛДПР подготовить подобную идею и предложить ее ЮНЕСКО.

Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о своих намерениях внести национальный багет в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Об этом он поделился журналистами. Как заявил глава Франции, французскому багету завидует весь мир.

Напомним, что ранее ЮНЕСКО внесла в свой список неаполитанскую пиццу.