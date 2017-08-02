Врач Белого Дома рассказал о здоровье Дональда Трампа

Врач Ронни Джексон, проводивший медобследование президента США Дональда Трампа, прокомментировал состояние здоровья главы Белого Дома. Так, утверждает медик, Трамп имеет «великолепное здоровье», а более точные итоги осмотров будут известны уже в ближайший вторник.

Врач, полностью осведомленный о состоянии здоровья Трампа, указал, что президент США не имеет проблем и болезней, и его состояние можно назвать «великолепным». По словам Ронни Джексона, Трамп прошел обследование и оно показало только лишь хорошие результаты. Как сообщалось, Дональд Трамп проходил медобследование в военном госпитале имени Уолтера Рида. Результаты президент США намерен огласить публично, чтобы развеять все слухи по поводу его мнимых болезней. Врач Трампа отметил, что все результаты и информация о состоянии здоровья президента США появятся в публичном доступе уже в ближайший вторник.

Еще в 2017 году Дональд Трамп заявил, что в начале 2018 года он пройдет обследование и развеет все домыслы СМИ. Журналисты утверждали, что Трамп нездоров и имеет старческие болезни. Поводом для этого стало два случая, когда президент растерялся на выступлениях и судорожно искал воду или забывал слова.