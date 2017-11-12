Глава МИД Великобритании назвал мэра Лондона «напыщенным хлыщом»

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон осудил позицию мэра Лондона Садика Хана в отношении отмены визита президента США Трампа и назвал его «напыщенным хлыщом». В своем Twitter Джонсон осудил действия политиков ратуши Лондона.

В своем посте Борис Джонсон заявил, что США является крупным инвестором Великобритании. Он указал, что поступки Хана и Корбина демонстрируют их желание разрушить отношения Великобритании и США.

Однако, утверждает глава МИД, он и другие политики не позволят этим «надутым, напыщенным хлыщам» ратуши Лондона ставить под угрозы вопрос американско-британских отношений.

Как сообщалось ранее, Садик Хан публично отметил, что Тереза Мэй совершила ошибку, отправив Трампу пригласительное письмо от Королевы Британии Елизаветы II. В нем она предлагала президенту США посетить страну с визитом.

12 января, после всех предшествующих событий, Трамп заявил об отказе приезжать в Британию, но по другим причинам. Президент США решил не посещать Королевство из-за того, что Барак Обама не продает дом, в котором расположено посольство, в самой центральной части Лондона. Он отказывается «переехать» на окраину и Трамп этим недоволен.