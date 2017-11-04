В Госдуме разрабатывают закон о профилактике домашнего насилия

В Госдуме разрабатывают законопроект, регулирующий профилактику домашнего насилия. Об этом рассказала один из авторов - Оксана Пушкина, председатель комитета по делам семьи, женщин и детей.

Как сообщает депутат, в ближайшие 1-2 месяца документ внесут на рассмотрение в парламент. Оксана Пушкина отметила, что спикер Вячеслав Володин попросил её обсудить проект с зампредседателя Ириной Яровой. Вскоре после этого к составлению присоединились специалисты Конституционного суда.

По словам Оксаны Пушкиной, закон предусматривает охранный ордер для жертв жестокого обращения в семье. Предполагается, что нанесший телесные повреждения получает юридический запрет на приближение к пострадавшему и его месту проживания до судебного заседания. Чиновник отмечает, что подобные меры позволят предупредить рецидивы и улучшить ситуацию с домашним насилием в России, которую она считает неудовлетворительной.