7 января, на Рождество, в Волгограде состоятся праздничные спортивные игры. Так объявили в пресс-службе городской администрации.

Рождественские соревнования начнутся в полдень на Верхней терассе набережной имени 62-й Армии. Горожане и гости областной столицы смогут принять участие в "мегагородках", загадочных состязаниях под названием "Метлобол" и сыграть в знакомый зимний футбол. В рамках последнего вида спорта участникам предстоит продемонстрировать свою ловкость в точных ударах мячом по надувным целям.

Вне конкурсной программы организаторы предоставят возможность поиграть в огромный твистер, бороться в перетягивании каната, эстафеты и другие развлечения. Кроме того, волгоградцев будут развлекать локальные творческие коллективы, барабанная шоу-программа и интерактивное выступление на более чем 60 музыкальных инструментах.