В Грузии Михаил Саакашвили заочно получил три года тюрьмы

В Грузии горсуд Тбилиси заочно признал вину экс-президента страны Михаила Саакашвили в злоупотреблении служебными полномочиями в ситуации с делом об убийстве в 2006 году. Мерой наказания суд указал 3 года тюрьмы, которые политик получил заочно.

Как стало известно, в ходе заседания суд выдвинул против Саакашвили обвинения в способствовании фальсификации дела. Помимо этого, экс-президента Грузии признали виновным и в том, что он принял решение об освобождении убийц и сократил им тюремные сроки. На тот момент Саакашвили занимал пост президента и, как считают в суде, применил свою власть в разрешении конфликтного дела.

В Грузии на Саакашвили заведено 4 уголовных дела. Теперь экс-президент имеет и заочную судимость. Дело об убийстве работника «Объединенный банк Грузии» было одним из самых громких скандалов 2006 года. По данным следствия, в убийстве мужчины виновны 4 сотрудника МВД Грузии.

Европейский суд по правам человека также установил, что в Грузии власти должны инициировать новый пересмотр дела по убийству сотрудника банка.