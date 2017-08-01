Эксперты назвали атаковавшее российскую базу в Сирии оружие

В СМИ появились слова военных экспертов, которые предположили, каким оружием обстреляли базу в Хмеймиме. Так, российскую авиабазу могли обстреливать из 82-миллиметрового автоматического миномета «Василек».

Как утверждают эксперты, миномет «Василек» мог быть применен против российских военных лишь потому, что у России нет оружия, способного дать отпор ударам. Мины такого калибра весьма сложно перехватывать и у российских военных отразить атаку из такого миномета едва ли получится.

А вот в странах НАТО специалисты ведут активную разработку и создание оружия, которое сможет отразить удары «Василька». Так, США уже смогли противостоять минометам на своих объектах возле Багдада, отметили эксперты.

По мнению военных специалистов, минометы «Василек» попали в Сирию из Турции. Известно, что сирийская армия в своем вооружении такого вида оружия не имеет. Миномет «Василек» имеет преимущества для использования и, утверждают эксперты, военным нужно разрабатывать механизмы отражения атак от такого вида оружия.