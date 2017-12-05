В Екатеринбурге активно проводится сбор подписей в поддержку Собчак

Жители Екатеринбурга активно поддерживают кандидата в президенты России Ксению Собчак. Столица Урала стала второй по количеству подписей за журналистку.

В то время как в некоторых городах и вовсе не было создано предвыборных штабов Ксении Собчак из-за нехватки людей в ее поддержку, все-таки есть такие, в которых граждане активно поддерживают молодого кандидата посредством сбора подписей. Среди таких городов числится и Екатеринбург. Всего за один день здесь было собрано более пяти тысяч подписей.

Помимо всего прочего, лидером в этом плане выступает Ульновск. Собчак активно поддерживают также и в Санкт-Петербурге и Москве.

Сама Собчак отмечает, что вера людей в ее силы – главное, чего она стремится добиться, а на повестке дня у кандидата стоят визиты в 20 городов по всей России.