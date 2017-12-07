Путин разрешил пассажирам летать в Египет

Лидер России Владимир разрешил пассажирам летать в Египет. Пока рейсы авиакомпаний будут осуществляться только в Каир.

Скоро в России возобновятся регулярные перевозки пассажиров авиатранспортом в Египет. Такое решение сегодня утвердил в виде соответствующего документа президент страны Владимир Путин. Сообщается, что пока самолеты смогут посещать авиагавани Каира. Другие аэродромы пока не в полной мере соответствуют мерам безопасности.

Недавно состоялась встреча с президентом Египта, на которой были окончательно прояснены основные вопросы сотрудничества и возвращение россиян в места традиционного отдыха.

Напомним, что российские власти закрыли возможность посещать самолетами курорты Египта после теракта, который произошел на борту российского самолета. Тогда погибли все пассажиры, 224 человека. Ранее в Египет ежегодно отправлялись до трех миллионов жителей России.