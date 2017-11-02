Сенатор Морозов призвал похоронить Ленина в Мавзолее

Сенатор от Татарстана в Совфеде Олег Морозов призвал похоронить Владимира Ленина в Мавзолее. С таким предложением он обратился сегодня к коллегам.

В России все чаще задумываются о судьбе тела «вождя мирового пролетариата». В прошлом году минуло сто лет со дня революции 1917 года, в ходе которой к власти пришли большевики.

Сегодня представитель верхней палаты российского парламента попытался сформулировать свое предложение относительно Владимира Ленина. Олег Морозов считает, что время захоронить мумию политика пришло время, но это не должно решаться на референдуме. Всю ответственность на себя обязаны взять «слуги народа». Предлагается поместить тело Ленина там же в Мавзолее в могилу, а освобожденное помещение использовать в качестве мемориала.

Морозов считает, что подобное компромиссное решение сегодня имеет шанс на воплощение, поскольку общество подходит к тому моменту, чтобы начать избавляться от влияния прошлых лет. В то же время сенатор опасается, что при проведении референдума по этому вопросу в России может появиться тенденция на раскол среди граждан.