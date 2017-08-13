Пранкер Вован рассказал о розыгрыше Порошенко в Новый Год

Телефонный шутник Вован (Владимир Кузнецов) рассказал СМИ, что их идея с Лексусом (Алексеем Столяровым) не была запланированной, и пранк был осуществлен спонтанно. Как сообщалось ранее, пранкеры позвонили президенту Украины Петру Порошенко от имени Йенса Столтенберга, генсека НАТО.

Известные российские телефонные шутники Вован и Лексус рассказали СМИ, как неожиданно для себя решили разыграть украинского президента, а также опубликовали в своих аккаунтах социальной сети «ВКонтакте» аудиозапись с разговором. Пранкеры рассказали, что идея появилась у них обоих, после чего они достали запись с голосом Столтенберга и набрали лидера Незалежной.

Согласно их рассказу, он взял и поначалу даже поверил, что генсек решил позвонить ему в канун Нового года. По голосу Петра Порошенко понятно, что он обрадовался такому звонку, а позже он и сам сказал, какая для него честь этот разговор. Тем не менее, после того, как Лексус выразил надежду, что президент не будет пить слишком много «горилки» этой ночью, тот оборвал связь. По словам шутника, в тот момент лидер Украины был уже изрядно подпит.