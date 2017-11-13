В ходе протестов в Иране число жертв беспорядков выросло до 12 человек

Государственное телевидение Ирана сообщает о 12 погибших, которые стали жертвами беспорядков в ходе протестов в стране. Согласно данным источника, 10 из них умерли из-за столкновения с представителями сил безопасности в воскресенье, а еще двое погибли днем ранее.

С прошлого четверга в Иране проходят массовые акции среди социального слоя населения. Люди выходят, чтобы выразить свой протест против существующей власти и показать недовольство сложившейся в стране ситуацией. Экономическое состояние государства заметно обострилось, и виной тому вложение больших средств Ирана в деятельность, которая сейчас проходит в Сирии. Между тем, как молодежь, так и пожилые люди выходят на улицу с плакатами с требованием о замене президента.

Чтобы успокоить население власти Ирана выпускают сотрудников сил безопасности. В результате таких стычек погибли уже порядка 12 человек, и это число постоянно растет.