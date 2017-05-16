В Крыму назвали ядом новогоднее обращение Порошенко к общественности

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал ядом новогоднее обращение Порошенко к общественности и высказал мнение, что оптимизм украинского народа поможет ему снять с себя «порошенковское ярмо».

Накануне Руслан Бальбек прокомментировал обращение президента Украины Петра Порошенко к украинскому народу. Он перечислил несколько фраз, которые использовал лидер страны и высказал относительно них своем мнение. Депутат отметил, что Порошенко не пользуется популярность ни в своей стране, ни уж тем более за ее границами, а потому все его слова он считает «ядом в блестящей обложке».

По мнению Бальбека, украинский президент использовал в своем обращении множество добрых и позитивных слов, однако на деле это лишь лицемерие и маневр, чтобы переманить на свою сторону больше людей. Вместе с тем, депутат отмечает, что у Порошенко ничего не получится, ведь все знают его как хладнокровного убийцу своего народа, а потому верить ему могут лишь безумцы.