Песков поделился планами Путина на новогоднюю ночь

Дмитрий Песков поделился планами Владимира Путина на новогоднюю ночь. Об этом пресс-секретарь президента рассказал представителям СМИ.

Глава пресс-службы Кремля утверждает, что Владимир Путин намерен традиционно встретить Новый год в неформальной обстановке среди друзей и родственников. Для действующего президента России это, прежде всего, семейный праздник, который принято встречать дома в окружении близких людей.

Дмитрий Песков отметил, что иногда обязанности руководителя государства требуют нарушить этот принцип.