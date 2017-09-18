Ясновидящие предсказали победителя президентских выборов 2018 года

Различные астрологи и ясновидящие оставили свои предсказания относительно победителя президентских выборов в 2018 году. Их слова цитируют СМИ.

Ещё в средние века астролог и алхимик Нострадамус предсказал расцвет России, начиная с 2014 года. Он изучил звёзды и предположил, что в эту эпоху страну возглавит человек из северных частей страны.

Российский эксперт Михаил Левин в положении небесных тел увидел, что будущий лидер Российской Федерации будет далек от действующей правящей элиты и выступит за демократизацию общества. При его правлении чиновничьий апарат и различные силовые ведомства затронут серьёзные реформы.

Эдгар Кейси, американский пророк, утверждал, что в 2018 году пост президента займёт кандидат с техническим образованием. Новый правитель улучшит духовность.

Ясновидящая Мария Дюваль из Франции порочит положительные перемены, которые наступят после мартовского избрания. Вскоре после этого государство ожидает улучшение экономики, вооруженных сил, развитие медицины. Она предрекает, что Россия выберется из кризиса в 2020 году.