"А кто-то ожидал другого?": В сети не удивились, что Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения на саммите

Переговоры президентов Соединенных Штатов Америки и Корейской Народно-Демократической Республики проходили в столице Вьетнама Ханое и завершились преждевременно. Также мировые лидеры отказались от совместного обеда.

Зарубежные СМИ, в том числе издание "Рёнхап", сообщают об итогах саммита, который накануне завершился во вьетнамской столице. Ссылаясь на представителя пресс-службы администрации президента США Дональда Трампа Сару Сандерс, источники пишут, что стороны, участвовавшие в переговорах, не смогли достичь соглашения. Эти слова подтвердил и сам американский лидер, отметив, что саммит, с одной стороны, был продуктивен, однако КНДР не предложили Штатам того, на что они надеялись.

Пользователи сети стали активно обсуждать сложившуюся ситуацию в социальных сетях, а также на просторах интернет-форумов. "Посидели, по...трепались, разошлись. А кто-то ожидал другого?", "Фокус не удался,фокусник был пьян.Зрители не поверили и разгадали фокус", - отметили, что не удивились одни, а другие обсуждали договоренность между Ким Чен Ыном и Трампом дальнейшего сотрудничества: "Красиво звучит «американское координационное бюро в Пхеньяне», а по сути еще одно бюро ЦРУ. Чем займется известно всем без подсказки...".

Между тем, хотя встреча завершилась раньше запланированного времени, оба собеседника заявили, что будут ожидать следующего саммита, который, скорее всего, будет проведен еще не скоро.