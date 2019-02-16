По стопам Мадуро: В Судане может начаться гражданская война

Тесные связи Судана с Россией и Китаем не дают покоя США.

Ситуация в африканских странах редко когда радовала своей стабильностью, и даже несмотря на то, что Судан не так давно распался на два государства – Судан и Южный Судан, африканская страна снова потрясает событиями. С декабря 2018 года в стране идет волна массовых выступлений из-за высоких цен на хлеб и, вообще, ухудшения состояния страны на всех уровнях. Как заявляют официальные власти, недовольство поддерживается, прежде всего, со стороны Израиля, а уже потом эту тенденцию подхватывает местная оппозиция страны.

В марте 2014 года Судан признал референдум в Крыму, то есть поддержал Россию в её воссоединении с исторической областью. Можно считать, что с тех пор отношения двух стран находятся на уровне взаимоподдержки. Так, например, в начале декабря прошлого года по инициативе России были обсуждены вопросы использования национальных валют в торговле между двумя странами в обход доллару. Естественно, такое налаживание связей двух стран на фоне конфликтов с США вызывает большие опасения американских политиков. Поэтому не исключено, что президент Судана Омар аль-Башир может пойти по стопам Мадуро, невзирая на 30-летний срок управления страной, который не дал никаких положительных изменений для страны.

В скором времени в стране может начаться гражданская война. Уже сейчас на грани этого события было распущено правительство страны и введено чрезвычайное положение, хотя основная цель – отставка аль-Башира, так и не была достигнута. По данным правительства, уже около 40 человек погибли в ходе столкновения, ещё более 200 были ранены.