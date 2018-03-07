Болельщики "Анжи" просят Путина помочь клубу с деньгами

Футбольная команда из Махачкалы балансирует на грани банкротства. Поэтому фанаты из московского отделения "Дикая Дивизия" составили петицию к президенту, Госдуме, РФС и бизнесменам России.

"Анжи" рискует покинуть сезон в Российской премьер-лиге из-за острой нехватки финансовых средств - требуется около 297 миллионов рублей. Накануне руководство не смогло купить авиабилеты, из-за чего сорвался матч против "Урала". Президент клуба Осман Кадиев объявил, что основные спонсоры отказались выделять средства на существование команды. После этого руководство "Анжи" обратилось за помощью к правительству Республики Дагестан, однако первый заместитель главы регионального Минфина ответил отказом.

Теперь за спасение любимой команды взялись болельщики. В тексте петиции они обратились к Владимиру Путину, главе Дагестана Владимиру Васильеву, Алишеру Усманову и Сулейману Керимову. По словам фанатов, банкротство "Анжи" приведет к большому огорчению сотен тысяч поклонников клуба и мотивации для развития футбола в регионах. Авторы подчеркнули необходимость поддержки этого вида спорта после внушительных успехов сборной России на Чемпионате. Поэтому они просят помочь "Анжи" с финансированием. 2 августа петицию на ресурсе Change.org поддержали более 1200 россиян.