Санкции против России остаются - Трамп

В рамках встречи между главой США и премьером Италии прозвучал ответ на самый популярный вопрос о России. Известно, что в Белом Доме Дональд Трамп и Джузеппе Конди провели переговоры, после чего традиционно прошла пресс-конференция.

Во время её проведения журналистами также был задан вопрос о России и дальнейшей судьбе санкций против государства. Дональд Трамп ответил коротко и ясно, заявив, что данные меры останутся на неопределённый срок. Вопрос был затронут в связи с нашумевшим строительством «Северного потока – 2». Президент Соединённых Штатов Америки надеется на то, что проект будет конкурентоспособным.

Также он отметил, что ведутся переговоры с Европейским Союзом о построении дополнительных терминалов для поставок сжиженного газа в разные концы Европы для увеличения спроса и, как следствие, конкуренции. Напомним, антироссийские санкции были введены в 2014 году после того, как Крымский полуостров вошёл в состав России и началась междоусобица на территории Донбасса.