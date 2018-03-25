280 тысяч нарушений: закончилась проверка торговых центров от МЧС России

После резонансной трагедии в Кемерово, когда в пожаре на территории торгового центра «Зимняя вишня» погибли десятки детей, было отдано распоряжение о проверке всех российских торговых центров и других строений, где наблюдается большое скопление людей, на предмет соблюдения пожарной безопасности.

Масштабная процедура выполнялась в течение периода с 28 марта по 25 июля этого года. В ходе обследования представители Министерства по чрезвычайным ситуациям посетили девяносто тысяч объектов, из них одиннадцать тысяч являются торговые комплексы. По окончанию проверки комиссия заявила, что было зарегистрировано двести восемьдесят тысяч нарушений различного характера.

Среди основных претензий были такие, как нарушение работоспособности систем оповещения о возгорании, недочёты в работе противодымной защиты, неисправные системы пожаротушения и ненадлежащее состояние эвакуационных выходов.