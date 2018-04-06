Российские послы в Лондоне устали от обвинений

Сегодня, 20:24 \\ От редакции / В мире

Представители посольства Российской Федерации выразили своё недовольство относительно обвинений британского правительства.

После того, как власти высказали предположение о том, что в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль были задействованы две группы злоумышленников, в ведомстве вновь напомнили о способности Лондона разработки версий по этому резонансному делу.

В посольстве заявили, что произошло появление так называемой усталости от того, что постоянно рождаются потоки непроверенной информации, при изучении которой общество приходит в заблуждение.

Представители призывают британских чиновников окончить нагнетать обстановку, начав работать с достоверными фактами. Также они надеются, что в Лондоне предоставят подтверждённую и проверенную информацию относительно отравлений в Солсбери и Эймсбери не только своему населению, но и мировому сообществу.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Европейские инженеры разработали робота в помощь спасателям

 Разработчики из Европы представили новый роботизированный девайс, который внешне представляет собой робота на четырёх ногах с колёсами на концах. Кроме этого, он оснащён двумя руками с...

На Марсе обнаружили подземное солёное озеро

Учёным удалось обнаружить на территории Марса большое скопление воды. Сообщается, что под...

Принц Гарри советовался с Кейт Миддлтон, прежде чем сделать предложение Меган Маркл

Кейт Миддлтон сыграла ключевую роль в супружеской жизни принца Гарри и Меган Маркл....

Рак ждет всех, но не все до него доживают: Врачи шокировали информацией о состоянии Кобзона

 У певца Иосифа Кобзона рак предстательной железы. Опухоль могла дать метастазы в другие...

Меган Маркл запретят праздновать день рождения с друзьями

Герцогине Сассекской придётся извиниться перед Амаль Клуни, Сереной Уильямс и Милли...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ