Представители посольства Российской Федерации выразили своё недовольство относительно обвинений британского правительства.

После того, как власти высказали предположение о том, что в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль были задействованы две группы злоумышленников, в ведомстве вновь напомнили о способности Лондона разработки версий по этому резонансному делу.

В посольстве заявили, что произошло появление так называемой усталости от того, что постоянно рождаются потоки непроверенной информации, при изучении которой общество приходит в заблуждение.

Представители призывают британских чиновников окончить нагнетать обстановку, начав работать с достоверными фактами. Также они надеются, что в Лондоне предоставят подтверждённую и проверенную информацию относительно отравлений в Солсбери и Эймсбери не только своему населению, но и мировому сообществу.