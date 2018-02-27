В Сеть утекли тайные инструкции Apple по ремонту iPhone
Ролики создавались для сотрудников компании Apple, но не для простых юзеров. На 11 видезаписях продемонстрировано, как при помощи специальных разработок чинить «яблочные» смартфоны и ноутбуки.
На YouTube появился ролик, который уже успел взбудоражить многих пользователей. Некто под именем Арман Хаджи опубликовал видео, в которых показаны тайные инструкции от Apple. Компания создала руководство, в котором рассказывается, как чинить iPhone, MacBook и iMac Pro.
Пользователь показал тайные инструкции, по которым можно менять аккумулятор, дисплей и другие детали iPhone X. СМИ пишут, что уэе два источника подтвердили достоверность инструкций. Сама компания Apple инцидент пока что не комментирует.
Оказалось, что тайные видео первым слил в Сеть не Арман Хаджи. Мужчина увидел эти ролики и решил сразу же их скачать, чтобы потом другие люди имели возможность их увидеть. Первого юзера, слившего видео, отключили от возможности публикации роликов, говорит Хаджи.