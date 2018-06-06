Эксперт: На самом деле люди не могут распознавать ложь других по поведению

После выхода в свет сериала "Обмани меня" появилось много специалистов, которые обещали научить других понимать язык тела, однако якобы понятные знаки могут быть признаками психологического дискомфорта, передает его слова Psychologytoday.

Эксперт из США утверждает, что на самом деле люди не могут распознавать ложь других по поведению. Теория об обратном стала особенно популярна после того, как в свет вышел вышеупомянутый многосерийный фильм. Многие люди стали усердно изучать, по каким признакам они могут обнаружить, что собеседник им врет, а полицейские были уверенны, что с помощью таких знаков могут найти виновных.

Эксперт приводит статистические данные, согласно которым сотрудники правоохранительных органов в 261 случае были уверенны в своей правоте и указывали на подозреваемых как на виновных, однако после генетической экспертизы оказывалось, что они не были правы. Всех этих людей могли обречь на смерть, если бы проверка была невозможно.

Данный опыт доказывает, что люди не могут ссылаться на волнение других, покраснения их лица и ушей, нервозности как на то, что они лгут. По мнению эксперта, это лишь говорит об их волнении, которое нормально при допросах или вопросах, заданных с подозрениями.