Создатели PlayStation 5 намерены заманивать покупателей эксклюзивами

Sony готовит к выпуску не только игровую консоль нового поколения, но и ряд собственных игр. Об этом СМИ рассказали инсайдеры в компании.

Очень часто разработчики игровых проектов сотрудничают с производителями консолей и выпускают игры эксклюзивно для них. Можно вспомнить серии God of War или Uncharted. Студии опасаются высокого пиратства среди пользователей компьютерной платформы, чего практически не встречается у PS, Xbox или Wii U. Показательным стал пример Rockstar, которая выпустила GTA V на PC спустя некоторое время после релиза на консолях, успев заработать приличные деньги.

По данным источника, Sony решила не рушить традицию эксклюзивов и даже развить её. Так некоторые игровые студии самой корпорации получили задание разработать игры для PlayStation 5. Проекты должны обладать графикой уровня 4К. Таким образом руководство компании намерено заманивать заядлых геймеров к покупке собственной продукции. Предыдущие модели PlayStation снискали немалую популярность. Вполне вероятно, что покупатели захотят сменить устаревшую консоль ради качественных игр, представленных эксклюзивно в онлайн-магазине Sony. PlayStation 5 должны показать в 2019 году на выставке Е3 и выпустить на рынок до конца того же года.